Familiares y allegados de Erick Omar, quien presuntamente fue asesinado por elementos de la policía capitalina el pasado 6 de noviembre, mantienen cerrada la avenida Circunvalación como forma de protesta y exigencia de justicia.

El bloqueo se registra en el cruce de Circunvalación y General Anaya, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, lo que ha provocado afectaciones a la circulación vehicular en la zona y en vialidades aledañas.

Los manifestantes demandan el esclarecimiento de los hechos y que se investigue la presunta responsabilidad de los elementos policiales involucrados. Debido a la movilización, autoridades de tránsito implementaron cortes a la circulación y desvíos, y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas.

