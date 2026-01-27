Más Información
Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa
Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"
Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia
Familiares y allegados de Erick Omar, quien presuntamente fue asesinado por elementos de la policía capitalina el pasado 6 de noviembre, mantienen cerrada la avenida Circunvalación como forma de protesta y exigencia de justicia.
El bloqueo se registra en el cruce de Circunvalación y General Anaya, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, lo que ha provocado afectaciones a la circulación vehicular en la zona y en vialidades aledañas.
Los manifestantes demandan el esclarecimiento de los hechos y que se investigue la presunta responsabilidad de los elementos policiales involucrados. Debido a la movilización, autoridades de tránsito implementaron cortes a la circulación y desvíos, y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas.
Lee también Coyoacán abre registro para apoyo de renta a familias damnificadas; ¿dónde pueden inscribirse y cuáles son los requisitos?
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]