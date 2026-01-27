Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Familiares y allegados de Erick Omar, quien presuntamente fue asesinado por elementos de la policía capitalina el pasado 6 de noviembre, mantienen cerrada la avenida Circunvalación como forma de protesta y exigencia de justicia.

El bloqueo se registra en el cruce de Circunvalación y General Anaya, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, lo que ha provocado afectaciones a la circulación vehicular en la zona y en vialidades aledañas.

Los manifestantes demandan el esclarecimiento de los hechos y que se investigue la presunta responsabilidad de los elementos policiales involucrados. Debido a la movilización, autoridades de tránsito implementaron cortes a la circulación y desvíos, y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]