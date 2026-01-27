Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Reloj del Juicio Final queda a 85 segundos; científicos alertan riesgo nuclear y climático

Reloj del Juicio Final queda a 85 segundos; científicos alertan riesgo nuclear y climático

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

La informó que se registraron dos hechos de tránsito en distintos puntos de la demarcación que dejaron como saldo , por lo que personal de la alcaldía los atendió inmediatamente.

Indicó que los hechos ocurrieron en las colonias Guerrero y Obrera.

En un comunicado, la alcaldía detalló que el primer incidente se registró en el cruce de Mario Moreno y Paseo de la Reforma, en la , donde se reportó un choque con personas heridas.

Lee también:

Explicó que esto dejó dos personas lesionadas. Una fue una menor de 16 años, quien presentaba golpes de consideración y fracturas en un brazo y en una pierna, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tres personas resultan lesionadas en hechos distintos de tránsito; entre ellos un menor de edad. Foto: Especial.
Tres personas resultan lesionadas en hechos distintos de tránsito; entre ellos un menor de edad. Foto: Especial.

La otra fue un joven de 19 años fue atendido por lesiones graves en la cabeza y dificultades para respirar, por lo que recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de manera urgente al Hospital Rubén Leñero.

Abundó que el segundo incidente ocurrió sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, donde se registró un accidente entre una camioneta y una motocicleta.

Lee también:

Mencionó que en la motocicleta viajaban dos personas adultas, quienes fueron valoradas por personal médico y no requirieron traslado.

Señaló que el conductor de la camioneta presentó lesiones que ameritaron su traslado al Hospital de Balbuena para una revisión médica más completa.

Destacó que, en ambos casos, los paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc trabajaron de manera coordinada con otras instituciones para brindar atención oportuna a las personas involucradas, asegurar las zonas de los accidentes y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Agregó que, posteriormente, las aseguradoras se hicieron cargo de los hechos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]