El diputado local de Morena Alberto Vanegas y el secretario de Planeación, Pablo Yanes, se reunieron para impulsar el Foro ‘Construyendo la Coordinación e Integración Metropolitana: Un hogar en común’, que se realizará a finales de febrero.

Durante el encuentro se acordó sumar esfuerzos institucionales para organizar el Foro con la finalidad de fortalecer un diálogo legislativo que permita articular prioridades comunes, intercambiar experiencias y sentar las bases de una agenda de coordinación permanente entre entidades de la región del Valle de México.

Alberto Vanegas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el Congreso de la Ciudad de México, mencionó que para el Foro se tiene previsto convocar a Congresos estatales, autoridades locales y federales, así como a representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con el propósito de trazar líneas estratégicas y rutas legislativas conjuntas en seis ejes prioritarios: gobernanza metropolitana, ordenamiento territorial, seguridad y justicia, movilidad integrada, gestión integral del agua y sustentabilidad ambiental.

“En este ejercicio, se buscará a su vez sentar las bases para el futuro Parlamento Metropolitano, un mecanismo permanente de coordinación legislativa entre las entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México, impulsando un diálogo temático y técnico orientado a la armonización de leyes y marcos normativos, que permitan consolidar una visión metropolitana con enfoque de cooperación, planeación”, enfatizó el legislador.

