Personal del Refugio Franciscano acudió este mediodía a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ubicadas en la alcaldía Xochimilco, como parte de los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo encabezadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Durante el recorrido por los 90 módulos habilitados en el lugar, estuvieron presentes representantes de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), así como médicos veterinarios y personal encargado de la atención y cuidado de los perros resguardados por la BVA.

En la visita, los asistentes pudieron convivir con los animales y constatar que reciben atención médica conforme a sus expedientes clínicos, alimentación de dos a tres veces al día, procesos de rehabilitación de acuerdo con sus necesidades, así como actividades de esparcimiento y paseos regulares.

Las autoridades informaron que los módulos instalados en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal fueron diseñados conforme al Manual de Campo para la Valoración del Bienestar Animal en Perros y Gatos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), además de contar con la supervisión de doctores y especialistas en bienestar animal integrantes de la Sociedad Mexicana de Bienestar Animal A.C. (SOMEBA).

