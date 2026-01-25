La Secretaría de Gobierno de la Ciudad criticó la movilización que este domingo realizaron animalistas y miembros del Refugio Franciscano, y amagaron con romper las mesas de trabajo que se han instalado para tratar el tema del albergue localizado en Cuajimalpa.

A través de un comunicado, la dependencia informó que, desde el pasado 11 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México ha mantenido una atención constante y directa al tema del Refugio Franciscano, privilegiando en todo momento el diálogo, la coordinación institucional y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Lee también Cita para comprar un auto termina en asalto en Álvaro Obregón; SSC detiene a tres y recupera el dinero

Protestan para el regreso del Refugio Franciscano (25/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La administración capitalina recordó que se instalaron de manera inmediata mesas de diálogo para atender la situación del Refugio Franciscano y de los animales conocidos como franciscanitos. Como resultado de estas mesas de trabajo, se establecieron los siguientes acuerdos principales:

Realizar visitas programadas y de seguimiento a los espacios donde actualmente se encuentran los franciscanitos, con el fin de constatar directamente su estado de salud y bienestar.

y de seguimiento a los espacios donde actualmente se encuentran los franciscanitos, con el fin de constatar directamente su estado de salud y bienestar. Mantener el compromiso de no criminalizar a persona alguna , así como respetar en todo momento los procesos judiciales en curso

, así como respetar en todo momento los procesos judiciales en curso Reiterar el compromiso firme del Gobierno de la Ciudad de México de no permitir ningún desarrollo inmobiliario o construcción en el predio ubicado en Cuajimalpa.

Estos acuerdos, dijo la Secretaría, han sido cumplidos cabalmente por el Gobierno de la Ciudad de México, tal como se estableció en las mesas de trabajo.

Durante el desarrollo de dichas mesas, las autoridades expusieron de manera puntual que varios de los animales presentaban afectaciones físicas y de salud compatibles con situaciones de maltrato y falta de cuidados adecuados, mismas que requerían atención veterinaria especializada. Estas condiciones forman parte de las investigaciones actualmente en curso. “No obstante, resulta preocupante que la fundación del Refugio Franciscano no reconozca esta situación y que, pese a los acuerdos establecidos y cumplidos, se recurra de manera reiterada a manifestaciones públicas que parecen buscar desviar la atención de este aspecto central, rompiendo con los compromisos de respeto y coordinación previamente asumidos”.

Lee también PAN CDMX pide transparentar fideicomiso de 4 mil mdp para el Mundial; asegura que hay otras prioridades

Protestas a favor del Refugio Franciscano (25/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

El Gobierno de la Ciudad de México consideró contradictorio que, pese al cumplimiento cabal de todos los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo, incluidas las visitas a los espacios y el compromiso expreso, asumido por instrucción de la Jefa de Gobierno, de no permitir ninguna construcción en el predio de Cuajimalpa, se mantengan manifestaciones públicas en contra del Gobierno de la Ciudad.

“Ante este escenario, no resulta claro el objetivo ni la motivación real de dichas expresiones, cuando se ha privilegiado el diálogo y se ha actuado con apego a los compromisos establecidos. Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad de México valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo, reiterando que su prioridad seguirá siendo el apego a la ley, el bienestar animal y el respeto a los procesos judiciales, por encima de cualquier intento de confrontación”, señaló la Secretaría de Gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov