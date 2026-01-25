Más Información

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

“Sin Refugio no hay Mundial”; animalistas a favor del Refugio Franciscano toman las calles de la CDMX

Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige “cooperar” en la aplicación de la ley

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama lAP entregó a las autoridades capitalinas 37 gatos que, desde el 18 de diciembre de 2025, fueron internados en una clínica privada debido a diversas enfermedades.

Lo anterior, dijo la Fundación, debido a que cuando la administración local recibió el resguardo de los animales rescatados del por supuesto maltrato y crueldad animal, los felinos ya habían sido trasladados para recibir atención médica por rinotraqueítis, panleucopenia, calicivirus, clamidia y leucemia felina.

Martín Rocha, coordinador médico de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, informó que, tras 38 días de internamiento, el 60% de los gatos ya no presenta ninguna enfermedad; un 20% mantiene padecimientos graves que requieren confirmación médica y el resto tiene un pronóstico reservado a malo.

“En el 'refugio' los mantenían hacinados y en condiciones deplorables, lo que provocó el contagio constante de diversas enfermedades. Por ello, cuando la Fundación tomó posesión del predio en Cuajimalpa, en cumplimiento de una orden judicial, una de las primeras acciones fue trasladar a los gatos a una clínica privada para su atención inmediata”, detalló.

Actualmente, los 37 gatos sobrevivientes permanecen en un espacio cerrado, limpio, ventilado y amplio, donde reciben alimentación balanceada y cuentan con tiempos de juego como parte de su proceso de recuperación.

Cabe señalar que, de los 39 gatos que fueron internados en este hospital –cuya ubicación se mantiene en confidencialidad, aunque el Gobierno de la Ciudad de México realiza inspecciones diarias– sobreviven 37 entregados, ya que dos fallecieron los días 19 y 31 de diciembre de 2025, respectivamente.

“Dichos decesos fueron informados en tiempo real a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que realizó los procedimientos e investigaciones correspondientes”, agregó la Fundación.

