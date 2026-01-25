Más Información

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, lanzó una campaña de que se encuentran en el Hospital Veterinario Arenales y en la Clínica Veterinaria de la demarcación, a fin de fortalecer la conciencia social y la empatía por los seres sintientes.

Señaló que estos espacios resguardan actualmente a un número importante de animales que esperan una segunda oportunidad.

"Varios animales de compañía están listos para ser adoptados no sin antes haber recibido atención médica, cuidados y seguimiento en el Hospital y la Clínica Veterinaria, y hoy esperan encontrar un hogar que les brinde un entorno seguro, afectivo y digno donde puedan desarrollarse plenamente", indicó la demarcación.

En un comunicado, la alcaldía señaló que esta campaña de adopción busca fortalecer la conciencia social y la construcción de una comunidad más empática, solidaria y responsable con los animales de compañía, "invitando a la población a sumar esfuerzos y abrir su hogar a quienes hoy esperan una familia".

Recordó que esto se suma a las acciones de la administración de Evelyn Parra por el bienestar animal, como cesar la venta y exhibición de animales en el Mercado de Sonora.

Mencionó que esto se enmarca también en la, vigente desde 2002, la cual regula la tenencia, el cuidado y el trato digno de los animales de compañía.

Además, subrayó que con las reformas aprobadas en 2024 se fortaleció el reconocimiento a los animales como seres sintientes, tanto en la Constitución como en la legislación local.

"Dejando atrás su consideración como bienes muebles y estableciendo la obligación legal de autoridades y ciudadanía de garantizarles una vida libre de violencia, así como de prevenir y sancionar el maltrato, la crueldad y el comercio ilegal de animales", concluyó.

cdm/rmlgv

