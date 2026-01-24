Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

Cada 12 de abril de cada año, será reconocido como

Tras la aprobación del el 13 de diciembre pasado, este 23 de enero fue publicado en la.

En dicho documento, también se exhorta a los sectores privado y social se sumen con acciones de inclusión, difusión y conmemoración del “Día de los Seres Sintientes”.

Con esta aprobación, se busca reforzar protección y profundizar la conciencia pública. Foto: Especial
El objetivo es reforzar las protecciones existentes, y profundizar la conciencia pública, fomentar una cultura de empatía y respeto hacia todos los seres sintientes, e implementar acciones, como campañas educativas.

La propuesta que fue avalada por el legislativo, fue de la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, con el objetivo de honrar la sensibilidad compartida por todas las criaturas, grandes y pequeñas, y así impulsar una ciudad hacia un futuro marcado por la empatía y la consideración ética para todos los que experimentan el hermoso mundo animal.

