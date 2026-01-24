Cada 12 de abril de cada año, será reconocido como “Día de los seres sintientes”.

Tras la aprobación del Congreso capitalino el 13 de diciembre pasado, este 23 de enero fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En dicho documento, también se exhorta a los sectores privado y social se sumen con acciones de inclusión, difusión y conmemoración del “Día de los Seres Sintientes”.

Con esta aprobación, se busca reforzar protección y profundizar la conciencia pública. Foto: Especial

El objetivo es reforzar las protecciones existentes, y profundizar la conciencia pública, fomentar una cultura de empatía y respeto hacia todos los seres sintientes, e implementar acciones, como campañas educativas.

La propuesta que fue avalada por el legislativo, fue de la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, con el objetivo de honrar la sensibilidad compartida por todas las criaturas, grandes y pequeñas, y así impulsar una ciudad hacia un futuro marcado por la empatía y la consideración ética para todos los que experimentan el hermoso mundo animal.

