Cuautitlán.- Eric Antonio “N”, vinculado a proceso para ser investigado por el delito de feminicidio en contra de su expareja y su exsuegra, también enfrenta una acusación por el delito de violación, ilícito que habría cometido en el 2018 en agravio de otra expareja sentimental.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que este sujeto ya fue vinculado a proceso por ese probable delito, el cual habría cometido en un domicilio del municipio de Cuautitlán.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público por el delito de violación, Eric Antonio “N” habría agredido a quien era su pareja sentimental y ella decidió no seguir con el proceso, tras afirmar que fue amenazada por el imputado, quien amagaba con matarla si continuaba con la demanda por violación.

Al conocer que el hombre era buscado por feminicidio de Cindy y Teresita, quienes fueron halladas sin vida en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, el 15 de enero la mujer decidió iniciar la denuncia por el delito de violación.

A Eric Antonio “N” lo detuvieron el 17 de enero, en Acapulco, Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de feminicidio y quedó a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.

Y actualmente ya fue vinculado a proceso por las dos investigaciones, en dos audiencias distintas. Para el caso de su probable participación en el delito de violación, en agravio de una expareja sentimental, por hechos ocurridos en el 2018, le fueron fijados 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Y por feminicidio de dos personas, la autoridad judicial fijó tres meses para el cierre de investigación.

Además, en tanto culminan esos procesos judiciales, el sujeto deberá permanecer recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, debido a que el juez estableció la medida de prisión preventiva justificada.

