Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio "N" por muerte de Cindy y Teresita

Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por muerte de Cindy y Teresita

Cuautitlán. - Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Eric Antonio “N”, por su presunta participación en el , por lo que de ser encontrado culpable podría pasar hasta 70 años en prisión por cada una.

En la continuación de audiencia que se prolongó por espacio de poco más de una hora, la autoridad judicial tomó en consideración los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fijó plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria.

Además, continúa la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el sujeto investigado por presuntamente asesinar a su expareja sentimental y a su exsuegra, deberá seguir su proceso en el Penal de Cuautitlán.

Se presume que existieron los elementos suficientes para considerar que hubo razones de género, además de que cuando habría cometido el ilícito, estaban presentes dos menores de edad, hijos de Cindy.

De igual manera, Eric Antonio “N” tuvo control del lugar al poder ingresar y existiría una agravante de que conocía a las dos mujeres.

