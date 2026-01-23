Más Información
Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca
Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga
Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras
Doble feminicidio en Cuautitlán: vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por muerte de Cindy y Teresita
Cuautitlán. - Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Eric Antonio “N”, por su presunta participación en el delito de feminicidio de Cindy y Teresita, por lo que de ser encontrado culpable podría pasar hasta 70 años en prisión por cada una.
En la continuación de audiencia que se prolongó por espacio de poco más de una hora, la autoridad judicial tomó en consideración los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fijó plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria.
Lee también “Ni una más, justicia para Cindy y Teresita”: colocan consigna en departamento donde hallaron a madre e hija asesinadas en Cuautitlán
Además, continúa la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el sujeto investigado por presuntamente asesinar a su expareja sentimental y a su exsuegra, deberá seguir su proceso en el Penal de Cuautitlán.
Se presume que existieron los elementos suficientes para considerar que hubo razones de género, además de que cuando habría cometido el ilícito, estaban presentes dos menores de edad, hijos de Cindy.
De igual manera, Eric Antonio “N” tuvo control del lugar al poder ingresar y existiría una agravante de que conocía a las dos mujeres.
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]