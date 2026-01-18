Cuautitlán, Méx.- Eric Antonio “N”, presunto autor material del doble feminicidio cometido contra Cindy de 25 años y Teresita de 52 años, fue ingresado la mañana de este domingo al Penal de Cuautitlán México, luego de haber sido detenido en Acapulco, Guerrero.

El imputado contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad directa en los hechos cometidos en el municipio de Cuautitlán, por lo que tras su captura fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La detención de Eric Antonio “N” se realizó la tarde del sábado 17 de enero, como resultado de un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Durante el mismo operativo en Acapulco fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó a Eric Antonio “N” a evadir la acción de la justicia tras la comisión del delito.

Alejandro “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, también comentido en Cuautitlán México.

Las autoridades informaron que ambos casos continuarán su proceso conforme a derecho.

Fue el pasado 13 de enero cuando los cuerpos sin vida de Cindy y Teresita fueron localizados al interior de un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla.

En la sala se encontraba Cindy, quien era pareja sentimental de Eric Antonio “N” y en el cuarto Teresita, mamá de Cindy, junto a ella yacía un perro de raza sin signos vitales, era su mascota, informaron autoridades del Ayuntamiento.

En uno de los cuartos de la vivienda se encontró a uno de los hijos de Cindy, quien informó a sus familiares que Eric Antonio “N” agredió a su mamá y abuela.

Cindy también era mamá de Erika Camila de 3 años de edad, quien fue localizada en una guardería tras su muerte y puesta a disposición del DIF.

Cindy y Teresita fueron sepultadas en el panteón municipal de Tultitlán luego de que sus restos fueron velados en el Club de Leones del DIF municipal de Cuautitlán.

