Más Información

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Cuautitlán, Méx.- Eric Antonio “N”, presunto autor material del doble feminicidio cometido contra , fue ingresado la mañana de este domingo al Penal de Cuautitlán México, luego de haber sido detenido en Acapulco, Guerrero.

El imputado contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad directa en los hechos cometidos en el municipio de Cuautitlán, por lo que tras su captura fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La detención de Eric Antonio “N” se realizó la tarde del sábado 17 de enero, como resultado de un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Lee también

Durante el mismo operativo en Acapulco fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó a Eric Antonio “N” a evadir la acción de la justicia tras la comisión del delito.

Alejandro “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, también comentido en Cuautitlán México.

Las autoridades informaron que ambos casos continuarán su proceso conforme a derecho.

Lee también

Fue el pasado 13 de enero cuando los cuerpos sin vida de Cindy y Teresita fueron localizados al interior de un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla.

En la sala se encontraba Cindy, quien era pareja sentimental de Eric Antonio “N” y en el cuarto Teresita, mamá de Cindy, junto a ella yacía un perro de raza sin signos vitales, era su mascota, informaron autoridades del Ayuntamiento.

En uno de los cuartos de la vivienda se encontró a uno de los hijos de Cindy, quien informó a sus familiares que Eric Antonio “N” agredió a su mamá y abuela.

Lee también

Cindy también era mamá de Erika Camila de 3 años de edad, quien fue localizada en una guardería tras su muerte y puesta a disposición del DIF.

Cindy y Teresita fueron sepultadas en el panteón municipal de Tultitlán luego de que sus restos fueron velados en el Club de Leones del DIF municipal de Cuautitlán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]