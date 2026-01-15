El hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán México, encendió las alertas de las autoridades mexiquenses la tarde del martes 13 de enero de 2026.

Esto es lo que sabemos del caso de doble feminicidio en Cuautitlán.

¿Qué ocurrió en el departamento de San Francisco Cascantitla?

De forma preliminar, las autoridades informaron que los cuerpos corresponden a Cindy, de 25 años, y a Teresita de Jesús, de 52 años, quienes fueron localizadas sin vida al interior de un departamento ubicado en el primer piso del edificio 8, en la calle Orano Poniente, esquina con Amado Nervo.

Ambas mujeres presentaban golpes en la cabeza, presuntamente ocasionados con un objeto contundente. En el lugar también fue hallado sin vida un perro de raza Chihuahua.

Al inmueble arribaron elementos de la policía municipal, estatal y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

El departamento permanece bajo resguardo policial, custodiado por una patrulla de la Guardia Civil de Cuautitlán México, aunque hasta ahora no cuenta con sellos oficiales de la fiscalía.

¿Quiénes eran las víctimas y cómo se dio el hallazgo?

El hallazgo ocurrió luego de que familiares de Teresita de Jesús dejaron de tener comunicación con ella, lo que generó preocupación.

De acuerdo con Rafael Tavera Guadarrama, hermano de Teresita y tío de Cindy, acudieron al departamento tras no recibir respuesta a múltiples llamadas. Al ingresar, encontraron a ambas mujeres sin vida y notificaron de inmediato a las autoridades.

Los menores: un niño resguardado y una niña localizada con vida

En el lugar fue localizado con vida Damián, de seis años, hijo de Cindy, quien se encontraba encerrado en una de las habitaciones. El menor quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.

Según el testimonio de familiares, el niño habría presenciado el ataque. “Mi papá es mala persona, mató a mi mamá”, fue lo que relató a sus familiares tras los hechos.

En cuanto a Erika Camila Anaya Medrano, de tres años, hija de Cindy y del presunto agresor, inicialmente se informó que había sido sustraída por su padre, lo que activó una intensa búsqueda y la difusión de su fotografía.

Localizan con vida a niña sustraída tras doble feminicidio en Cuautitlán; fiscalía continúa búsqueda del presunto agresor. Foto: Especial

Durante la madrugada del miércoles 14 de enero, agentes de la FGJEM localizaron a la menor en un predio del municipio de Tultepec, específicamente en la colonia El Quemado. Posteriormente, la presidenta municipal de Cuautitlán México, Juana Carrillo Luna, confirmó a través de redes sociales que la niña ya se encontraba bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con reportes oficiales, la menor no habría sido raptada, sino que fue llevada desde la mañana del martes a una guardería en Tultepec, y fue hasta la noche cuando se notificó su paradero.

El presunto responsable sigue prófugo

Las autoridades identificaron a Erick Antonio “N”, también referido como Antonio “N”, como probable responsable del doble feminicidio. Se trata de la pareja sentimental de Cindy y padre de Erika Camila.

De acuerdo con familiares, Cindy se había separado de él aproximadamente dos semanas antes y se trasladó a Cuautitlán junto con sus hijos para vivir con su madre.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del sospechoso, y las autoridades mantienen operativos de búsqueda para dar con su paradero.

La Guardia Civil de Cuautitlán informó que la custodia provisional de la menor podría quedar a cargo de la hermana gemela de Cindy, en tanto avanzan las investigaciones y se determina la situación legal correspondiente.

Con información de Arturo Contreras...

