Cuautitlán, Mex.- Erika Camila Anaya Medrano fue localizado durante la madrugada de este miércoles por agentes de la fiscalía General de justicia del Estado de México, luego de que presuntamente fue sustraída por su padre tras causar la muerte de la madre y de la abuelita de la menor.

A través de redes sociales, la presidenta municipal de Cuautitlán México, Juana Carrillo Luna, informó que la menor de 3 años de edad, ya estaba bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo a reportes, Erika Camila fue localizada en un predio ubicado en el municipio de Tultepec.

Lee también Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Sobre Antonio “N”, a quien señalan como probable autor de la muerte de Cindy, de 25 años de edad, quien era su pareja sentimental, así como de Teresita de Jesús, de 52 años de edad, aún no hay reporte de su captura.

La tarde de ayer, en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, en el municipio de Cuautitlán, fueron hallados los cuerpos sin vida de ambas mujeres, a quienes Antonio “N” habría golpeado con un objeto contundente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL