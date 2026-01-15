Cuautitlán, Méx.— Las autoridades buscan a Erick Antonio “N” por su probable participación en el delito de feminicidio de Cindy, su pareja sentimental, y de Teresita de Jesús, su suegra, cuyos cuerpos fueron localizados en un departamento en la colonia San Francisco Cascantitla, la tarde del 13 de enero.

El hallazgo se hizo luego de que familiares de Teresita la buscaron, pues les dejó de contestar las llamadas y despertó preocupación.

Lo anterior fue narrado por Rafael Tavera Guadarrama, hermano de María Teresita de Jesús, de 52 años, y tío de Cindy, de 25. Él se puso en contacto con su cuñado, quien es transportista y estaba fuera de su casa, para ir al departamento ubicado en la calle Orano Poniente y verificar qué había ocurrido.

Lo anterior, debido a que mantenían comunicación constante, debido a la condición de salud de Teresita, a quien le amputaron ambas piernas y usaba silla de ruedas.

Al llegar al departamento ubicado en el edificio 8, junto a su cuñado, alrededor de las tres de la tarde del 13 de enero vieron a ambas mujeres sin vida, por lo que notificaron a las autoridades policiales.

Cindy tenía alrededor de dos semanas de haberse separado de Erick Antonio “N”, con quien vivía en el municipio de Tultepec. Llegó a Cuautitlán junto con sus hijos Damián y Erika Camila para vivir con su madre.

“Mi papá es mala persona, mató a mi mamá”, fue lo que Damián, de seis años, contó a sus familiares, luego de presenciar el asesinato de su madre y su abuela, agregó Rafael Tavera.

A Damián lo encontraron encerrado en una de las habitaciones de la vivienda. Hasta ayer se informó que se mantiene bajo resguardo de las autoridades.

Mientras que Erika Camila no estaba en la casa, fue durante la madrugada del miércoles 14 de enero que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la localizaron después de un operativo en la colonia El Quemado, en Tultepec, y fue resguardada por el DIF de esa misma localidad.

Rosa Patiño Solís, directora de la Guardia Civil de Cuautitlán, México, explicó que la hermana gemela de Cindy y tía de Erika podría obtener la custodia provisional de la menor.

Comentó que el alertamiento sobre los hechos lo recibieron el martes, a las cuatro de la tarde, a través del C4 municipal. Al llegar, encontraron a la madre de los menores tirada en la sala y a la abuela en una de las habitaciones. Ambas presentaban golpes en la cabeza.

Además, explicó que la Secretaría de Seguridad estatal les compartió información sobre la menor, en el sentido de precisar que no había sido sustraída, sino que fue llevada desde la mañana del martes a una guardería en Tultepec y hasta las 10 de la noche de ese mismo día, una persona del lugar notificó sobre el paradero de Erika Camila.

El departamento donde fueron localizadas las dos mujeres sin vida, en la colonia San Francisco Cascantitla, fue resguardado por la policía del gobierno de Cuautitlán.

Una patrulla de la Guardia Civil con dos oficiales se mantuvo ayer en el sitio.

El inmueble cuenta con una malla de color verde y al interior permanece la luz de un foco prendido, así como un automóvil compacto de color blanco estacionado.