Cuernavaca, Mor.- Este fin de semana mataron a dos mujeres en Morelos. A una de ellas, de acuerdo con versiones preliminares, la arrojaron de un auto en movimiento. Todavía estaba viva, pero murió en el traslado a un hospital.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, dijo que el cadáver de la víctima fue encontrado en la colonia Palmira de Cuernavaca, sin embargó, habría sido asesinada en otro sitio, conforme con las primeras investigaciones.

Urrutia afirmó que ese crimen fue catalogado como feminicidio mientras que el asesinato de otra mujer fue resultado de la guerra que libran grupos delincuenciales. El jefe policial afirmó que con el apoyo de las cámaras de seguridad del C4 y C5 identificaron a las personas sospechosas del crimen. Una versión extraoficial indica que en el auto en que viajaba la víctima iban dos hombres, uno de piloto y otro en la parte trasera del vehículo. Los tres ingerían bebidas alcohólicas, incluso el cuerpo de la mujer fue arrojado del vehículo junto con una lata de cerveza.

En su conferencia semanal, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que el 50% de los delitos en materia de violencia hacia la mujer son resultado de alcoholismo fundamentalmente, o de las malas relaciones.

“Entonces creo que como sociedad necesitamos una estrategia para fortalecer las buenas relaciones familiares, la baja de consumo de alcohol y evitar el consumo de drogas para ir logrando una sociedad más sana que produzca menos delitos”, dijo.

En la inauguración del Centro de Comando y Control (C2) del municipio de Tepoztlán, la gobernadora convocó a la participación ciudadana bajo el argumento de que la seguridad es lo más importante.

