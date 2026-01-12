Más Información

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

San Francisco de Campeche.- El rector de la , José Antonio Abud Flores, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

La detención se debió a que después de una revisión se encontró en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente .

Hay una fotografía que circula en redes sociales tomada a distancia y con baja calidad, que muestra a Abud esposado mientras es conducido hacia una patrulla.

Abud Flores quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le iniciará proceso por presuntos delitos contra la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]