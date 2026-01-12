San Francisco de Campeche.- El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Antonio Abud Flores, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

La detención se debió a que después de una revisión se encontró en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente cocaína.

Hay una fotografía que circula en redes sociales tomada a distancia y con baja calidad, que muestra a Abud esposado mientras es conducido hacia una patrulla.

Abud Flores quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le iniciará proceso por presuntos delitos contra la salud.

