Más Información
Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice
Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo
Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral
San Francisco de Campeche.- El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Antonio Abud Flores, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal y trasladado a la Fiscalía General del Estado.
La detención se debió a que después de una revisión se encontró en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente cocaína.
Hay una fotografía que circula en redes sociales tomada a distancia y con baja calidad, que muestra a Abud esposado mientras es conducido hacia una patrulla.
Abud Flores quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le iniciará proceso por presuntos delitos contra la salud.
aov/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]