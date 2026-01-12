Las benzodiacepinas, la cocaína y las anfetaminas son las tres drogas que más se han detectado en los cuerpos a los que se les realizó la prueba toxicológica en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) en los últimos cuatro años y 11 meses.

De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia, del 1 de enero de 2021 al 18 de noviembre de 2025 se han registrado 878 casos de benzodiacepinas, 758 de cocaína y 605 de anfetaminas, mientras que el fentanilo sólo ha sido registrado en un caso en el mismo periodo.

La marihuana es la cuarta droga más reconocida en cuerpos por el personal del Incifo con 510 casos, seguida de los barbitúricos con 13 registros.

En los últimos cuatro años y 11 meses, el personal del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México ha realizado 2 mil 765 pruebas para detectar si hay presencia de sustancias sicoactivas en los cuerpos que llegan a esta institución.

El instituto realizó 428 pruebas durante el año 2021, 499 en 2022, 548 en 2023, 655 en 2024 y 635 en 2025 (hasta el 18 de noviembre).

Las detecciones, según el Incifo, “se realizan cuando el médico responsable de la necropsia lo solicita, conforme a los criterios técnicos del procedimiento pericial”.

Blanca Briseño, trabajadora del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en el departamento de Identificación Humana, explicó que las benzodiacepinas son medicamentos controlados que pueden volverse adictivos.

“Generalmente se usan para pacientes de tipo siquiátrico, pacientes de no mucho peligro, pero personas que ya tienen que utilizar cierto control de medicamentos, como el prozac, que al consumirse de manera ilegal se vuelven adictivos”, afirmó la empleada con 28 años de experiencia en el ramo.

Que la cocaína sea la segunda sustancia más encontrada en los cuerpos en el instituto se debe, de acuerdo con la especialista, a lo fácil que es adquirirla y su popularidad entre los consumidores.

“Definitivamente, la facilidad de adquirir ciertas sustancias para consumo cotidiano de las personas es la que lleva a un mayor consumo, y la cocaína, lamentablemente, es una de las que, entre comillas, es más fácil de adquirir y por la diversa calidad que hay”, indicó.

Caso contrario es el del fentanilo, que, a decir de Briseño, no es una droga tan popular en la Ciudad de México y, por ello, ha sido contabilizado un caso en el lapso reportado vía transparencia.

“El fentanilo es de muy escaso consumo en la Ciudad de México, probablemente sí lo hagan, pero no ha llegado al grado de causarles la muerte o estar relacionado en un caso de muerte médico legal, hasta el momento no”.

Según la doctora, el análisis de las sustancias en los cadáveres se realiza a solicitud de los médicos para poder determinar si el evento de la muerte está relacionado con el consumo de sustancias y, de esta forma y hasta cierto punto, se puede deslindar la responsabilidad de personas en el fallecimiento de otra.

“El proceso de investigación del médico ante la investigación de un probable consumo de estas sustancias es para que podamos deslindar la responsabilidad o, inclusive, causar más responsabilidad en la víctima. Por ejemplo, una persona que se suicida, ¿hay que hacer un análisis toxicológico? Sí, quizá esta persona ya tenía un proceso de consumo de drogas y le causó una depresión muy severa”, detalló.

Otra muestra son los casos de suicidio o muertes donde haya un seguro de vida de por medio, narró.

“Es según el caso, en el momento que se reciben los documentos, porque cada médico es designado por el director, una vez que nosotros recibimos esos documentos, que es la carpeta de investigación, ya viene el antecedente de los hechos”, explicó la trabajadora.