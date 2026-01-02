La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de narcóticos, sustancias y precursores químicos, relacionados con diversas carpetas de investigación y que fueron asegurados en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

En el acto, que llevó a cabo la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, se destruyeron 889 mil 659 pastillas de fentanilo, 127 kilos de fentanilo, más de 29 toneladas y 34 mil litros de precursores químicos, como acetato de plomo, hidróxido de sodio, ácido tartárico, cianuro de sodio, poliestireno, acetona, alcohol etílico, entre otros.

La diligencia se efectuó en instalaciones acondicionadas para tales efectos en el Estado de México, con la presencia del Ministerio Público de la Federación (MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Órgano Interno de Control (OIC) de esta institución.

FGR destruye más de 29 toneladas y 34 mil litros de precursores químicos (02/01/2026). Foto: Especial

