Después de que autoridades federales detuvieron el miércoles pasado en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario o El Señor de la Silla, segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México y posiblemente sea llevado al penal federal de alta seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde se realice la audiencia inicial.

El Sagitario asumió el control de la organización criminal de Los Beltrán Leyva, célula delictiva a la que se le relaciona con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

El operativo se realizó en las calles de la colonia Guadalupe y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) cerraron el tránsito vehicular, mientras dos helicópteros artillados sobrevolaron la zona en apoyo al operativo terrestre.

En una residencia, ubicada sobre la calle Río San Lorenzo, los uniformados capturaron a El Sagitario.

El gabinete de seguridad informó que, con base en los datos de prueba obtenidos, un juez federal otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada este miércoles mediante un operativo que derivó en la detención de Inzunza Noriega y tres personas más. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes consultadas detallaron que El Señor de la Silla y las tres personas fueron trasladadas vía aérea por elementos de la Semar a la Ciudad de México para quedar a disposición de la FEMDO y se determine su situación jurídica.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una acusación formal por narcoterrorismo en contra de Inzunza Noriega y de su hijo Pedro Inzunza Coronel, alias El Pichón, quien fue abatido el 30 de noviembre de 2025 en Sinaloa. El hoy occiso se desempeñaba como brazo derecho de la facción de El Chapo Isidro.

En esa ocasión los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego y, al ver en peligro su vida, repelieron la agresión y capturaron a Adelemo Pérez Hernández, alias Lemu, identificado como operador logístico.

El Pichón, abatido

También fue arrestado Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal, en tanto El Pichón perdió la vida. Se aseguraron tres armas cortas, una granada y un kilo de pastillas de fentanilo.

En ese operativo los efectivos realizaron cateos a inmuebles ubicados en Guasave y Ahome, donde incautaron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos celulares.

Además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

El 30 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gabinete de seguridad porque fue abatido El Pichón y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos.