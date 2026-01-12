Los cuerpos de dos hombres aparecieron en una junta auxiliar de la ciudad de Puebla, generando una intensa movilización policial.

El hallazgo ocurrió en las cercanías del nuevo panteón de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio de la capital poblana.

Los restos de las dos víctimas -quienes presuntamente serían dos hombres que fueron privados de la libertad horas antes- se encontraban embolsados y tirados en una calle de terracería.

De acuerdo con reportes policiales, horas antes un comando armado interceptó y privo de la libertad a dos hombres quienes comían en un puesto de antojitos de la propia capital.

Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para iniciar las investigaciones del caso y poder hallar a los presuntos responsables.

El viernes pasado, en el municipio de Tehuacán, sujetos armados atacaron a tiros dos jóvenes, uno de los cuales murió.

En tanto, durante la madrugada del sábado, en el municipio de Amazoc, durante un aparente atraco a una taquería, un hombre fue asesinado a tiros.

