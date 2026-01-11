Fátima N , una funcionaria de la Fiscalía General del Estado, hallada muerta este domingo dentro de su vivienda en el municipio de Ocosingo, falleció por suicidio y no por feminicidio, informó la Fiscalía General del Estado.

Indicó que los peritajes y la necropsia legal revelaron que se trató de un suicidio y no de feminicidio. Se determinó que la causa del fallecimiento "fue asfixia mecánica por ahorcamiento (lesión auto infligida)".

La Fiscalía agregó que el dictamen forense estableció que el cuerpo no presentaba indicios de violencia externa, lesiones defensivas ni datos que sugieran la participación de terceras personas en el hecho.

Aunque, enfatizó que se continúan las labores de investigación en materia tecnológica de videovigilancia, además de las investigaciones de campo para continuar el desahogo de las diligencias pertinentes y esclarecer los hechos.

Además de que fue iniciada una investigación con estricto apoyo al protocolo de actuación con perspectiva de género para indagar el delito de feminicidio, luego de que su cuerpo fuera hallado en en su domicilio y no en la vía pública como señalaron algunas versiones.

Colectiva 50 más 1 denuncia omisiones en el caso

De manera preliminar, la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la colectiva feminista 50 más 1, denunció que se trató de un presunto feminicidio.

La joven, precisó, fue "una abogada, funcionaria de la Fiscalía de Distrito en el municipio de Ocosingo, en la región Selva de Chiapas.

Con el caso de Fátima se registra en Chiapas "el primer feminicidio de 2026"; apenas inicia el año y "la violencia feminicida" vuelve a enlutar a una familia chiapaneca y a agraviar a toda la sociedad.

La Colectiva 50 más 1 añadió que " es alarmante señalar que no es la primera vez que se lamentan feminicidios" en Ocosingo, y que se observa con preocupación la falta de involucramiento y de acciones contundentes de las autoridades municipales ante una problemática como ésa "que nos vulnera a todas".

Por el caso demandó una investigación exhaustiva, que se agoten todas las líneas de investigación bajo el protocolo de feminicidio, "garantizando que este crimen no quede en la impunidad".

Así, se exige justicia para Fátima, que se identifique y castigue "con todo el peso de la ley a el o los responsables".

Ocosingo, es "un foco rojo que exige atención", se pide al ayuntamiento que asuma su responsabilidad en la protección de las mujeres y "deje de ser un espectador ante la violencia de género"

En ese municipio no bastan las palabras, se necesitan urgentemente políticas públicas efectivas, estrategias de prevención reales y un compromiso institucional que detenga la violencia antes de que sea demasiado tarde, advirtió 50 más 1.

