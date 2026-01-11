Una funcionaria de la Fiscalía de Distrito en la región Selva, fue hallada sin vida, en la Calle Amarilla, en el barrio de Guadalupe, cerca del barrio de Guadalupe, en el municipio de Ocosingo, con lo que se convierte en la primera víctima de feminicidio en este año.

Fuentes oficiales dieron a conocer que Fátima Maldonado Martínez, que laboraba como secretaria particular del subdirector de averiguaciones previas, de la región Selva, fue hallada sin vida en la Calle Amarilla, de Ocosingo, una localidad colindante con Guatemala.

El cuerpo de Fátima Maldonado Martínez, fue hallado por vecinos en la noche del sábado, por lo que de inmediato llamaron autoridades y al lugar llegaron agentes de la Guardia Estatal y Policía Municipal para preservar la escena.

Más tarde, arribaron peritos y agentes del Ministerio Público para realizar las diligencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

El cuerpo de la exfuncionaria de la Fiscalía es velado en una casa ubicada en la Calle Central, en el barrio de Lindavista.

La organización 50+1 lamentó el feminicidio de Fátima y pidió agilizar las investigaciones para dar con el feminicida. “Demandamos justicia para Fátima, que se identifique y castigue con todo el peso de la ley a el o los responsables”.

