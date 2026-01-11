Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control una Orden de Aprehensión en contra de Juan Guadalupe “C” por el delito de Feminicidio, la cual fue cumplimentada por Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso.

Lo anterior, derivado de las indagatorias desarrolladas dentro de la Carpeta Investigación abierta tras el hallazgo de una mujer sin vida el pasado 8 de enero en el ejido Loma Alta de este municipio.

Juan Guadalupe “C” será puesto a disposición de la autoridad competente que resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene su compromiso de trabajar para no permitir impunidad a quienes atetan contra la vida de las mujeres tamaulipecas.

