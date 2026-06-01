La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no enfrenta ninguna imputación relacionada con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presunta presencia de agentes estadounidenses no acreditados en territorio nacional.

Y subrayó que el Gobierno de México no lleva a cabo ninguna indagatoria contra la gobernadora chihuahuense, pues se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la FGR.

“Nuestro gobierno, o sea, el Gobierno de la República, no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación”, sostuvo.

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Sheinbaum explicó que la propia fiscalía informó públicamente que Campos fue requerida únicamente para aportar información sobre los hechos ocurridos en Chihuahua, sin que ello implique una acusación formal en su contra.

“En el caso de la gobernadora de Chihuahua fue llamada para dar su versión. No está imputada de nada. Lo dijo la propia fiscalía. La llamaron a dar información de lo que ocurrió en Chihuahua”, afirmó.

La titular del Ejecutivo insistió en que el caso no debe interpretarse desde una óptica política, sino como una investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses que presuntamente operaban sin acreditación oficial en México.

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“Este no es un asunto político. Es un asunto de una investigación que está llevando la Fiscalía General de la República”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la fiscalía ha mantenido una política de transparencia sobre el caso, aunque consideró que algunos sectores han intentado generar interpretaciones distintas a las difundidas por la autoridad ministerial.

“La fiscalía ha sido muy abierta; lo que pasa es que a veces no se quiere leer lo que dice la fiscalía y se quiere generar otra situación”, expresó.

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🗣️ "Como decía Monsiváis: la doctrina del conservadurismo es la hipocresía"



Claudia Sheinbaum reaccionó a la reaparición de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, cuestionando la postura de ambos tras salir en apoyo a la gobernadora Maru Campos pic.twitter.com/RNjdddIeQo — El Universal (@El_Universal_Mx) June 1, 2026

“La doctrina del conservadurismo es la hipocresía”

Al ser cuestionada sobre las muestras de apoyo que recibió la mandataria estatal por parte de los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, Sheinbaum respondió con críticas al conservadurismo y aseguró que existe una falta de autocrítica sobre los resultados de los gobiernos anteriores.

“Ya que cada quien haga su conclusión”, dijo inicialmente, para después recordar una frase del escritor Carlos Monsiváis sobre la doctrina conservadora.

“La doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y la verdad, pues sí, hay mucha hipocresía. No hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo y todavía hablan de mano dura o de regresar a la guerra contra el narco”, señaló.

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Pese a las críticas de la oposición y a la controversia generada por la investigación, la presidenta aseguró que se encuentra “muy tranquila y muy serena”, al considerar que cuenta con un amplio respaldo ciudadano.

Sheinbaum sostuvo que las movilizaciones y expresiones de apoyo registradas durante los últimos días reflejan que una mayoría de mexicanos respalda la defensa de la soberanía nacional y la continuidad del proyecto de transformación impulsado por su gobierno.

“Hay mucho apoyo popular. La gente tiene claro que hay que defender la soberanía y que continúe la transformación”, afirmó.

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