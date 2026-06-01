Con un nuevo contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) movilizándose este lunes en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que las negociaciones encabezadas por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública permitan alcanzar acuerdos con el magisterio disidente.

Lo anterior en medio de las amenazas que han emitido los maestros de manifestarse durante el Mundial de Futbol.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que hasta el domingo únicamente permanecían en la capital integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, mientras que este lunes arribarían docentes de otros estados para sumarse a las protestas.

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No obstante, aseguró que el gobierno federal mantiene abiertas las vías de diálogo para atender las demandas que sean viables.

“Yo confío en que salga adelante las pláticas. Vamos a confiar en ello”, afirmó Sheinbaum al destacar el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La Presidenta reconoció que algunas de las exigencias planteadas por la CNTE tienen limitaciones presupuestales que impiden atenderlas en su totalidad. Sin embargo, sostuvo que existen otros planteamientos sobre los cuales sí es posible avanzar mediante acuerdos entre ambas partes.

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Sheinbaum destacó además que la mayoría de los docentes del país continúan impartiendo clases y que la mayor parte de las escuelas mantienen sus actividades con normalidad, pese a las movilizaciones del magisterio disidente.

Al referirse a una de las principales demandas históricas de la CNTE, la derogación de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la mandataria aseguró que en los hechos ya se eliminaron los aspectos más cuestionados de esa legislación.

Explicó que la reforma de 2013 establecía mecanismos de evaluación que podían afectar la permanencia de los maestros en sus centros de trabajo, lo que calificó como un esquema “punitivo”.

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Recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se revirtieron esos mecanismos y se avanzó en la basificación de cerca de un millón de docentes.

La jefa del Ejecutivo también abordó el debate sobre los procesos de ingreso y promoción en el magisterio.

Señaló que algunos sectores de la CNTE buscan eliminar del artículo tercero constitucional cualquier referencia a la evaluación docente y regresar al esquema de comisiones mixtas entre sindicatos y autoridades para la asignación de plazas.

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Ante ello, Sheinbaum planteó la necesidad de consultar directamente a los maestros sobre el modelo que prefieren, al advertir que en el pasado esos mecanismos estuvieron asociados a prácticas de corrupción, favoritismo e incluso venta de plazas.

“Lo que queremos es preguntarle a los maestros si realmente están de acuerdo con esto o quieren otra cosa”, señaló.

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