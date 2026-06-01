Finalmente, la espera terminó. Este domingo 31 de mayo, la Selección Mexicana reveló la lista de sus 26 jugadores la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El director técnico del Tri, Javier Aguirre, fue el encargado de dar a conocer el nombre de los futbolistas que estarán en el próximo Mundial.

A 11 días de que México comience su participación en el torneo de selecciones más importante del orbe, el Vasco compartió su convocatoria.

Luego de la victoria por la mínima diferencia sobre Australia en Estados Unidos y antes de su último partido contra Serbia, el combinado nacional hizo oficial el "Llamado".

Lee También Los 26 elegidos por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo; esta es la lista final de la Selección Mexicana

En televisión nacional y a través de sus redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), presentó un video para dar a conocer la noticia.

Tras el anuncio oficial, la lista de la Selección Mexicana generó opiniones divididas, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

La presencia y ausencia de algunos nombres provocó que hubiera un debate sobre la convocatoria de Javier Aguirre.

Sergio Dipp fue uno de los periodistas deportivos que criticó fuertemente el llamado del Vasco.

"No veo a la Selección Mexicana haciendo historia. Somos 180 millones de mexicanos y que estos sean los 26 mejores me parece muy mediocre, es muy triste que esto sea lo que haya", sentenció.

Lee También Chespirito 'revive' para anunciar a los 26 convocados de México rumbo al Mundial 2026

En el programa de ESPN, Futbol Picante, el panelista lamentó que al Tri le "falten" futbolistas de jerarquía, como los que había en el pasado.

"No tenemos jugadores como los de antes, faltó un Cuauhtémoc Blanco, un Rafa Márquez, un Hugo Sánchez, un Chicharito, un Andrés Guardado; de los 26, no encuentro a uno como estos, grandes líderes, con calidad y personalidad", externó.

Además, aseguró que "coincidiría"en que es más probable que la Selección Mexicana haga el ridículo a que haga historia en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

"Hacer historia sería semifinales porque cuartos de final es repetir la historia del 86; a México, no lo veo ni cerca del Top Cuatro", auguró Sergio Dipp.

¿Quiénes fueron los 26 convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026?