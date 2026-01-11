Chihuahua.- La presencia del frente frío número 27 provocó que diversos municipios del estado de Chihuahua, alcanzaran hasta los -8 grados centígrados, durante las primeras horas del domingo.

Durante este día, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que en la entidad se mantiene la alerta preventiva ante el pronóstico de caída de nieve, aguanieve y bajas temperaturas para las próximas 48 horas.

Estas condiciones son generadas por la presencia del frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada que azotó al estado durante este fin de semana.

Esta madrugada se registraron mínimas de -8 grados centígrados (°C) en Ahumada y San Juanito; en Chihuahua capital se reportó una máxima de 8.3 y mínima de -2.3°C.

En municipios como Cuauhtémoc, Madera, Temósachic y El Vergel también se registraron temperaturas bajo cero.

Esta tarde de domingo se esperan máximas de 9°C en Chihuahua, 12°C en Juárez y Janos, 11°C en Madera, 13°C en Temósachic, 7°C en Cuauhtémoc, 13°C en Ojinaga, 11°C en Delicias, 9°C en Camargo, 7°C en Jiménez y Parral, 8°C en Creel, 28°C en Chínipas, 9°C en Guachochi y 7°C en El Vergel.

Se prevén lluvias aisladas a dispersas, con posible caída de aguanieve o nieve durante la noche y madrugada de lunes en Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Parral y Chihuahua capital.

Ante el regreso a clases programado para este lunes, la CEPC alertó a los automovilistas sobre el riesgo de congelamiento de la cinta asfáltica en tramos carreteros y urbanos, lo que puede provocar accidentes por pérdida de control vehicular.

La dependencia recomendó conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Además exhortó a la población a extremar precauciones en el uso de calefactores y estufas de gas o leña, evitar introducirlos a las habitaciones, mantener una adecuada ventilación y apagarlos antes de dormir.

Para prevenir accidentes, la instancia llamó a la ciudadanía a no dejar encendidos los aparatos sin supervisión y mantenerlos alejados de materiales inflamables.

