Una mujer de la tercera edad fue atacada física y sexualmente en la Parroquia San Juan Bautista en Villahermosa, confirmó la Diócesis de Tabasco, al señalar que los hechos ocurridos el 7 de enero, están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la rueda de prensa dominical del Obispo Gerardo de Jesús Rojas López, el párroco del templo ubicado en el fraccionamiento Plaza Villahermosa, Gaspar Francisco Baeza, explicó que, la víctima fue localizada por sus compañeras de un grupo de adoración.

“Alrededor de las 3 de la tarde, una feligres de la parroquia de un grupo de adoración sufrió una agresión física y posible también agresión sexual en una capilla anexa al templo parroquial. Me han informado de parte de la familia que va recuperándose favorablemente hasta ahorita”, indicó.

Refirió que, se entregó a la Fiscalía todos los videos de las cámaras de seguridad de la parroquia y se trabaja en la identificación y captura del responsable.

Ante estos hechos, el párroco informó que se ha tomado la determinación de cerrar el templo en los horarios de poca afluencia y reforzar con guardias de seguridad.

Por su parte, el obispo Rojas López, indicó que, es la primera ocasión que se presenta un hecho violento al interior de esta iglesia, aunque no es el único en la Diócesis.

“Tengo memoria de una que fue en Cupilco, hasta ahí sé. Y esta persona pues no estaba bien de la cabeza y más bien es eso, está drogado, pero en Plaza Villahermosa no fue en contra del Santísimo Sacramento de la iglesia, sino una persona enferma, me imagino, iba directamente sobre una mujer”, expresó.

Cabe señalar que de acuerdo con la titular del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), Claudia Magaña Lugo, la agresión que sufrió una adulta mayor al interior de la parroquia San Juan Bautista, es investigada por la Fiscalía como intento de feminicidio y otros delitos.

Dijo lamentar que la violencia hacia la mujer no solo se viva en el hogar o en el transporte público, sino ahora hasta en la iglesia y aseguró que darán acompañamiento a la víctima.

“Lamentablemente es un hecho que se dio para una persona adulta mayor, hubo agresiones y, por supuesto, nos contactamos a la fiscalía para solicitar información y ya hay una carpeta de investigación por intento de feminicidio y por otros delitos y, por supuesto, nosotras desde el Instituto Estatal de las Mujeres estamos atentas a cualquier necesidad o cualquier apoyo que requiera la víctima”, afirmó.

