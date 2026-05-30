Una mujer de 72 años falleció luego de ser atacada el viernes por un grupo de perros ferales cuando se dirigía a su vivienda en la asociación San Pedro y San Pablo, ubicada en la ciudad de Cerro Colorado, en Arequipa, Perú.

La víctima fue identificada como Aurora Barreda Huanca. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando varios canes la interceptaron en la vía pública. El ataque le provocó lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

El caso fue reportado por una vecina de la zona, quien notificó a las autoridades tras encontrar a la mujer tendida sobre la calle. Elementos de la comisaría de Ciudad Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

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Minutos después, un familiar llegó al lugar y confirmó la identidad de la víctima.

Información preliminar señala que Barreda Huanca trabajaba comercializando zanahoria picada en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Se presume que regresaba a su domicilio con una bolsa de pan cuando ocurrió el ataque.

Vecinos reportan antecedentes de agresiones

Habitantes del sector señalaron que existen antecedentes de ataques similares por parte de perros que deambulan en la zona. Según sus testimonios, los animales suelen concentrarse cerca de una "chanchería" (carnicería) donde serían alimentados de manera habitual.

Los vecinos estiman que la jauría estaría conformada por entre 30 y 40 perros y han solicitado la intervención de las autoridades para evitar nuevos incidentes.

Sin embargo, el subgerente de Licencias, Autorizaciones e ITSE de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Marco Sanabria, indicó que hasta el momento no existe evidencia que permita atribuir la propiedad de los animales a una persona específica.

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Aunque algunos residentes han señalado a Pablo Agustín Quispe Mendoza, propietario de una chanchería cercana, el funcionario explicó que esa versión no ha podido ser verificada.

"No podemos corroborar eso, pues nos han notificado que son distintos grupos de perros, en números de ocho o seis, los que están pululando por la zona", declaró en entrevista para el medio de Exitosa Arequipa. "No puedo corroborar que sean del vecino u otros perros", añadió.

Sanabria también precisó que la municipalidad no cuenta con facultades para eliminar a los animales involucrados. Según explicó, las medidas que puede implementar la comuna son de carácter preventivo y de contingencia, como el traslado de los perros a albergues o espacios de resguardo.

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