Lima.- Un sismo de magnitud 6.1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú, con epicentro en la sureña región Ica, pero sin reporte de heridos ni daños materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.

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