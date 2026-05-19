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Lima.- Un sismo de magnitud 6.1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú, con epicentro en la sureña región Ica, pero sin reporte de heridos ni daños materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.
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mcc
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