Más Información

Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha se entregan en EU; gobernador con licencia permanece sin aparecer en público

Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha se entregan en EU; gobernador con licencia permanece sin aparecer en público

Desastre en penales con Rocha Moya; documentan sobornos a custodios

Desastre en penales con Rocha Moya; documentan sobornos a custodios

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicial

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicial

Oposición afirma que entrega de exfuncionarios de Rocha en EU demuestra culpabilidad; "dijeron que no había pruebas"

Oposición afirma que entrega de exfuncionarios de Rocha en EU demuestra culpabilidad; "dijeron que no había pruebas"

Tortilla de maíz, con mayor alza en dos años

Tortilla de maíz, con mayor alza en dos años

Partidos ocultan destino de recursos

Partidos ocultan destino de recursos

Arriban boletas electorales a Coahuila; el próximo 7 de junio se renovará el Congreso estatal

Arriban boletas electorales a Coahuila; el próximo 7 de junio se renovará el Congreso estatal

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo

PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora de leche en Campeche; da becas para todos los estudiantes de universidad

Sheinbaum inaugura planta pasteurizadora de leche en Campeche; da becas para todos los estudiantes de universidad

EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; "no me importa si se ofende el gobierno mexicano"

EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; "no me importa si se ofende el gobierno mexicano"

Un sismo de magnitud 6 se registró este sábado a 70 kilómetros de la localidad de Codrington, ubicada en el este de , que hizo temblar a varios países del Caribe, según informó en su página web el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que vigila la actividad sísmica mundial.

Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) apuntó que el terremoto registrado sacudió a las Islas de Sotavento a las 10:50 (14:50 GMT) de la mañana y no existe peligro de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Lee también

Por su parte, la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) precisó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 161.97 kilómetros al noreste de Montserrat, a unos 182.77 kilómetros al este-noreste de la isla de Nieves, ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros, sin que se produjeran daños.

El sismo se sintió en Islas Vírgenes Británicas, Dominica, San Martín, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Venezuela, Caribe Neerlandés, San Bartolomé, Antigua y Barbuda y Anguilla.

Lee también

Puerto Rico se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, en el borde convergente de dos placas tectónicas: la del Caribe y la de América del Norte, que al colisionar provocan los temblores.

Los sismos son habituales en el archipiélago, que registró fuertes terremotos en enero de 2020 que causaron daños devastadores en el sur de Puerto Rico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World