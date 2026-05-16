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Nueva Delhi.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que unos 100 mil pacientes de la isla, incluidos 12 mil niños, permanecen en lista de espera quirúrgica por el bloqueo energético de Estados Unidos.
"La tasa de supervivencia de los niños con cáncer descendió del 85% al 65%. Alrededor de 100 mil pacientes, entre ellos 12 mil niños, están a la espera de ser operados", precisó el jefe de la diplomacia cubana en una rueda de prensa durante su visita a Nueva Delhi con motivo de la reunión ministerial de los BRICS.
El ministro aseguró que "provocar la escasez, las privaciones y la asfixia total para crear una situación social que condujera al derrocamiento de la Revolución Cubana" ha sido siempre el verdadero objetivo de la política de "estabilidad y progreso de Estados Unidos hacia Cuba".
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El canciller cubano explicó que el endurecimiento de este cerco comercial provocó que la tasa de mortalidad infantil en la isla se duplicara al cierre del año 2025, situándose en 9.9 muertes por cada mil nacidos vivos debido a la falta de medicamentos e insumos médicos esenciales.
Rodríguez calificó también de acto de guerra la persecución petrolera de la Casa Blanca, que impone aranceles de represalia a los países que exportan combustible a la isla. Esta situación mantiene al país caribeño sumido en una profunda crisis energética, con apagones que esta misma semana llegaron a dejar sin luz simultáneamente al 63% del territorio.
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Frente a la escasez, el ministro agradeció el apoyo y las campañas de recaudación de fondos organizadas desde diferentes regiones de la India. Además, aseguró que La Habana mantiene su disposición a un diálogo respetuoso y responsable con el gobierno estadounidense para resolver las diferencias bilaterales, siempre que no se condicione la soberanía nacional.
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mcc
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