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Tokio.- Un fuerte terremoto de magnitud 6.3 sacudió este miércoles el noreste de , aunque no se emitió ninguna alerta por tsunami y, de momento, no se han registrado daños o víctimas.

El temblor tuvo lugar en torno a las 20.20 hora local (11.20 GMT), con su epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad en el mar frente a las costas de la prefectura de Miyagi (noreste), según datos de la Agencia Meteorológica de Japón.

El sismo, que llegó a sentirse en la ciudad de Tokio, registró una intensidad máxima de 5 inferior en algunos puntos de la región de Miyagi, según la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

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Los servicios del tren bala hacia Aomori, en el norte de Japón, se suspendieron brevemente tras el terremoto, como es habitual en estos casos.

Se trata del sismo más fuerte que sacude la zona norte de Japón desde que el pasado 20 de abril se registrase un fuerte temblor de 7.7, que desató además una alerta de tsunami, aunque sin víctimas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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