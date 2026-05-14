Bogotá. Un sismo de magnitud 5,6 ha sacudido este jueves la costa del Pacífico colombiano, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños.

El temblor se ha producido a las 07:48 hora local (12:48 GMT) y ha tenido como epicentro la localidad de Litoral de San Juan, en el sur del departamento del Chocó, informa el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Según este organismo, el temblor ha ocurrido a una profundidad de 112 kilómetros.

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La zona del epicentro es en su mayor parte selvática y poco poblada, pero por su cercanía al departamento de Valle del Cauca se ha sentido fuerte en Cali, la capital regional, y en ciudades de la Zona Cafetera del centro del país, como Armenia, Pereira y Manizales, así como en el departamento del Cauca.

En Bogotá y Medellín, las dos ciudades principales de Colombia, situadas en el centro y el noroeste, también se ha percibido el temblor, aunque con menor intensidad, pero sin registro de daños o víctimas hasta ahora.

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