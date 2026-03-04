El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el gobierno federal, en coordinación con Banobras, proyecta una inversión conjunta de 397 mil millones de pesos destinada a la modernización y construcción de cerca de 5 mil kilómetros de carreteras y autopistas, así como la intervención en 21 puentes estratégicos en distintas regiones del país.

Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario presentó los avances del programa nacional de infraestructura carretera, el cual contempla ejes prioritarios, distribuidores viales y nuevas autopistas que se desarrollarán a lo largo del sexenio.

“Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, los avances de la infraestructura carretera. Voy a describir los ejes prioritarios, los avances, las fuentes y distribuidores viales y las autopistas”, señaló al iniciar su exposición.

Detalló que, dentro de los ejes prioritarios, se han concluido casi 2 mil 500 kilómetros de vialidades, mientras que diversos proyectos continúan en proceso en estados como Guerrero, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Campeche, Sonora y Tamaulipas, entre otros.

Varias obras iniciarán durante marzo y abril de este año como parte de los compromisos de conectividad regional, se anunció.

Entre los proyectos destacados se encuentran tramos carreteros que permitirán mejorar la conexión desde la península de Yucatán hasta la frontera norte por el Golfo de México, así como nuevas rutas en el sur y occidente del país que buscan reducir tiempos de traslado y fortalecer la actividad económica y turística.

En materia de puentes, el titular de la SICT indicó que algunos ya fueron concluidos y abiertos a la circulación, mientras que otros se encuentran en construcción o iniciarán en 2026 en entidades como Colima, Morelos, Veracruz, Nayarit y Querétaro. Varias de estas obras presentan avances adelantados respecto a su calendario original.

Asimismo, destacó el desarrollo de autopistas estratégicas con una inversión estimada de 120 mil millones de pesos para aproximadamente 980 kilómetros adicionales, con proyectos en Michoacán, Zacatecas, Sonora, Querétaro y el Estado de México, algunos con conclusión prevista entre 2026 y 2029.

El funcionario agregó que, de manera paralela, el gobierno federal impulsa el programa de conservación carretera, que contempla cerca de 18 mil kilómetros de repavimentación durante 2026 mediante el plan denominado “Bachetón”, el cual ya inició trabajos en carreteras federales del país.

Esteva Medina subrayó que el monto total anunciado no incluye otras acciones complementarias como reconstrucción de puentes dañados, obras en el oriente del Estado de México y programas adicionales de conservación vial.

