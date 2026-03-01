Sobre la autopista Benito Juárez, en la jurisdicción de Culiacán, dos personas del sexo masculino que viajaban en un vehículo compacto fueron atacados a balazos por hombres que se desplazaban en otra unidad, por lo que estos salieron de la carpeta asfáltica y fallecieron.

Los elementos de la Guardia Nacional y de la Policìa Estatal Preventiva que llegaron al sitio del ataque, en la zona que conecta de la autopista al aeropuerto internacional de la capital del estado, certificaron que ambos ocupantes de la unidad habían perdido la vida a causa de los disparos.

Lee también Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

El vehìculo color blanco, Nissan Sentra, el cual se saliò de la carpeta asfàltica se impactò contra un árbol fuera del acotamiento, por lo que las primeras autoridades respondientes, delimitaron el lugar en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

Las victimas que vestian pantalones de mezclilla en color azul, no portaban ningún tipo de identificaciòn, por sus caracterìsticas son personas jòvenes,.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL