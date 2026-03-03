Mérida, Yucatán.- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó 13 casos de sarampión en Yucatán, los cuales se encuentran en cinco municipios de la entidad: Mérida, Kanasín, Izamal, Valladolid y Umán.

Hay que señalar que hasta el pasado 27 de febrero se contabilizaron 11 casos de sarampión en el estado.

Asimismo, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indicó que en Yucatán se han aplicado 122 mil 738 dosis de la vacuna contra la enfermedad.

Frente al aumento de contagios de sarampión en el país y la confirmación de más casos en la entidad, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) distribuyó un protocolo dirigido a escuelas de nivel básico para establecer criterios de actuación ante la sospecha de algún caso entre estudiantes.

El objetivo es garantizar una respuesta rápida que permita contener riesgos y activar de inmediato la vigilancia epidemiológica correspondiente.

El lineamiento indica que docentes y personal escolar deben estar atentos a señales como fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal y conjuntivitis, síntomas que pueden manifestarse al mismo tiempo y que son característicos del sarampión.

En caso de identificar alguno de estos signos, el estudiante deberá ser separado temporalmente del grupo como medida preventiva y se informará de inmediato a la dirección del plantel.

Posteriormente, la escuela tendrá que reportar el caso a la autoridad sanitaria estatal mediante un formato oficial diseñado específicamente para este fin. Con ello se busca generar un registro formal y facilitar la activación de los protocolos de seguimiento.

En el contexto regional, Quintana Roo encabeza los registros en la península durante 2026 con 49 casos confirmados, mientras que Campeche no reporta contagios hasta ahora.

A nivel nacional, del 1 de enero de 2025 al 2 de marzo de 2026 se han notificado 30 mil 951 casos probables, de los cuales 11 mil 889 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.

En cuanto a la letalidad, entre 2025 y 2026 se han confirmado 31 defunciones asociadas al sarampión en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero.

