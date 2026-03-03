El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el Gobierno federal ha aplicado más de nueve millones de vacunas contra el sarampión en apenas tres semanas, como parte de la estrategia nacional para contener el brote registrado en el país.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó que el incremento en la vacunación ha sido resultado del llamado masivo a la población y de la ampliación de módulos de inmunización en todo el territorio nacional.

Explicó que antes del arranque de la nueva estrategia se aplicaban alrededor de 270 mil dosis semanales; sin embargo, tras reforzar la campaña, la cifra aumentó casi 15 veces, alcanzando hasta 3.4 millones de vacunas por semana.

“En estas tres semanas hemos aplicado lo que en un año normal, sin brote, se aplicaba en dos años. Ese es el tamaño de la disponibilidad de vacunas que tenemos y también la respuesta de la población”, señaló.

García Dobarganes subrayó que desde la detección del primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, México ha aplicado cerca de 22 millones de dosis, una cifra equivalente a la vacunación de cinco o seis años en condiciones habituales.

El subsecretario reiteró que la vacunación sigue siendo la única estrategia efectiva para controlar el sarampión.

“La estrategia para controlar el sarampión en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, siempre es y será la vacunación […] es la única manera de contener un brote”, afirmó.

Llamado nacional a vacunarse

El funcionario explicó que la campaña prioriza dos grupos poblacionales. El primero corresponde a niñas y niños de entre seis meses y 12 años que no hayan completado su esquema de vacunación.

El segundo grupo incluye a personas de entre 13 y 49 años sin vacuna, especialmente en las entidades con mayor incidencia de casos.

Los estados donde se intensifica el llamado son Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora.

“Si ustedes o sus hijos o hijas tienen entre 13 y 49 años y no se han puesto la vacuna en estas entidades federativas, vayan y pónganselas”, exhortó.

Aunque estas entidades son prioritarias, aclaró que existe disponibilidad de vacunas en las 32 entidades federativas y que la inmunización es universal, gratuita y puede realizarse en cualquier institución de salud pública.

Casos continúan, pero con ligera reducción

El subsecretario indicó que aún se confirman casos cada semana —cerca de mil en el último reporte—, aunque la cifra representa una ligera disminución frente a los aproximadamente mil 200 contagios semanales registrados previamente.

Añadió que el avance en la vacunación permitirá observar una reducción sostenida en la transmisión del virus conforme aumente la cobertura poblacional.

Llamó a la ciudadanía a consultar los puntos de vacunación disponibles en la plataforma oficial “Me Vacuno” o mediante la línea telefónica 079, donde se proporciona información sobre los centros más cercanos.

