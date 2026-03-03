Culiacán. - La violencia no cesa en Sinaloa, siete nuevos asesinatos se registraron en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato, dos de las víctimas fueron atacadas a balazos en un área de restaurantes de la Plaza Comercial Cuatro Ríos, a escasos metros de la Fiscalía General del Estado.

Un reporte a las líneas de emergencia movilizó a las policías y al ejército sobre detonaciones de armas de fuego en la plaza comercial que se ubica sobre el boulevard Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos.

Los cuerpos de dos personas del sexo masculino, uno fue encontrado cerca de un restaurante que da a las riberas del Río Humaya, junto a él se encontró una pistola y metros adelante se descubrió el cuerpo de otra persona, la cual se presume intento huir por uno de los andadores, pero fue alcanzada por sus agresores.

En la colonia Cumbres del Águila, en la capital del estado, en una calle de terracería, fue privada de la vida una persona del sexo masculino, mayor de 45 años, el cual vestía pantalón de mezclilla, sin ningún tipo de identificación.

A un costado de un camino de terracería que conduce a siembras agrícolas, en la zona del ejido Canan, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, fue descubierto el cuerpo de una persona envuelta en plásticos, sin ningún tipo de identificación.

Cerca del Palacio de Gobierno, frente a la capilla de Malverde, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino envuelto en una cobija y en plásticos de color negro, amarrado con una especie de alambre.

En la carretera federal número 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán, cerca del kilómetro 46, la Guardia Nacional localizó el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, con signos de torturas y disparos de armas de fuego, sin que se tenga su identificación.

Activistas de búsqueda localizaron en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, en una zona enmontada de una antigua pista aérea, el cuerpo de una persona del sexo masculino, cubierto de cal, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado lo levantaron y enviaron al Servicio Médico Forense.

