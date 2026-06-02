Usuarios del Metro de la Ciudad de México tuvieron que caminar a oscuras en los pasillos de correspondencia de la estación Tacubaya que conectan las Líneas 1, 7 y 9, luego de una falla en el sistema eléctrico.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran los corredores prácticamente en penumbras, obligando a miles de personas a desplazarse con ayuda de la luz de sus teléfonos celulares para evitar tropezones o accidentes.

La falla ocurrió en uno de los nodos de transporte más importantes de la red, ya que Tacubaya concentra diariamente a miles de usuarios que realizan transbordos entre las tres líneas para dirigirse a distintos puntos de la capital.

La falta de iluminación incrementó el riesgo de caídas –sobre todo en adultos mayores y personas con discapacidad– debido a que las personas subían y bajaban escaleras pese a la escasa visibilidad en los pasillos.

Cada vez que tomo el @MetroCDMX me topo al menos una escalera eléctrica que no funciona. No importa mi ruta. Hoy no luz había en Tacubaya.#CapitalDeLaSimulación pic.twitter.com/vZm4BxAAEo — Tilemy (@criminofonia) June 3, 2026

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Metro atribuye falla a revisión del sistema eléctrico

Tras los reportes, el Sistema de Transporte Colectivo informó que la falta de iluminación se debió a una revisión en el sistema eléctrico que también afectó parcialmente el funcionamiento de algunas escaleras eléctricas de la Línea 7.

El STC señaló que “se registra afectación parcial en algunas escaleras eléctricas de la Línea 7, así como en el alumbrado. Personal del Sistema trabaja para restablecer su funcionamiento a la brevedad.”

El Metro precisó que la situación no afectó la circulación de los trenes ni el servicio en las líneas involucradas, por lo que la operación continuó de manera normal.

dmrr/cr