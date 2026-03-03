Tras informar que, para el corte del lunes, suman 418 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman informó que la alcaldía Cuauhtémoc presenta la tasa de incidencia más alta, con 11.3 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Cuajimalpa con 8.0 por cada 100 mil personas y Venustiano Carranza con una tasa de 7.3 por cada 100 mil habitantes.

“Ésta es la distribución por alcaldía, como ven, la tasa de incidencia, que es por 100 mil habitantes, la mayor está en la Cuauh- témoc, seguida de Cuajimalpa. (A nivel Ciudad de Mexico) tenemos una tasa de 4.6, que es parecida a la nacional y 418 casos confirmados”, indicó.

Respecto a casos confirmados, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que presenta la cifra más elevada con 79, seguida de Cuauhtémoc con 61 casos confirmados

Reiteró que hay una muerte confirmada por esta enfermedad y dos en proceso de análisis, como lo adelantó EL UNIVERSAL.

A la fecha se han aplicado un millón 614 mil 915 dosis y se prevé llegar a la meta para alcanzar la inmunidad comunitaria para finales de marzo, recordó.