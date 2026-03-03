Más Información

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

VIDEO. Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Tras informar que, para el corte del lunes, suman 418 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman informó que la alcaldía Cuauhtémoc presenta la tasa de incidencia más alta, con 11.3 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Cuajimalpa con 8.0 por cada 100 mil personas y Venustiano Carranza con una tasa de 7.3 por cada 100 mil habitantes.

“Ésta es la distribución por alcaldía, como ven, la tasa de incidencia, que es por 100 mil habitantes, la mayor está en la Cuauh- témoc, seguida de Cuajimalpa. (A nivel Ciudad de Mexico) tenemos una tasa de 4.6, que es parecida a la nacional y 418 casos confirmados”, indicó.

Respecto a casos confirmados, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que presenta la cifra más elevada con 79, seguida de Cuauhtémoc con 61 casos confirmados

Reiteró que hay una muerte confirmada por esta enfermedad y dos en proceso de análisis, como lo adelantó EL UNIVERSAL.

A la fecha se han aplicado un millón 614 mil 915 dosis y se prevé llegar a la meta para alcanzar la inmunidad comunitaria para finales de marzo, recordó.

