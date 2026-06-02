Hermosillo, Sonora. - El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respondió a los señalamientos del exgobernador y senador con licencia Manlio Fabio Beltrones, quien afirmó que la exgobernadora Claudia Pavlovich “cayó de rodillas” ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y entregó al gobierno federal el control de la seguridad pública en la entidad.

Durante una entrevista en el sur del estado, Beltrones aseguró que la administración de Pavlovich fue en realidad de tres años, al considerar que, a partir de la llegada de López Obrador a la Presidencia, en 2018, la mandataria estatal cedió facultades estratégicas a la Federación.

"El gobierno de Claudia Pavlovich fue de tres años porque cuando entró al gobierno federal Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora cayó de rodillas", declaró el político priista.

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Beltrones sostuvo que durante la segunda mitad del sexenio estatal se permitió que el gobierno federal asumiera el control de la seguridad pública, con la designación de mandos federales y el despliegue de fuerzas militares y navales.

"Nombró desde el secretario de Seguridad y les metió marinos y militares. Le destruyó la seguridad pública a Sonora y nadie protestó", afirmó.

Las declaraciones tienen especial relevancia debido a que durante ese periodo, el hoy gobernador Alfonso Durazo se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de López Obrador, cargo desde el cual coordinó la estrategia nacional de seguridad.

Cuestionado sobre las acusaciones, Durazo evitó entrar en una confrontación directa sobre el pasado, aunque lanzó severos cuestionamientos contra el exgobernador.

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"Hay una nostalgia por un pasado en el que su participación fue relevante. Afortunadamente es un pasado superado porque es un pasado de corrupción, de excesos y de abusos en el ejercicio del poder", expresó durante su conferencia semanal.

El mandatario estatal señaló que Beltrones relata los hechos de acuerdo con su conveniencia política y aseguró que carece de autoridad moral para cuestionar la estrategia de seguridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Durazo afirmó que fue precisamente durante los años en que Beltrones tuvo una influencia determinante en la vida política sonorense cuando comenzó la descomposición de las condiciones de seguridad que posteriormente afectaron al estado.

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Asimismo, defendió los resultados de la estrategia implementada durante el gobierno de López Obrador y aseguró que Sonora ha logrado revertir la tendencia de violencia que prevaleció durante años.

"Quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar cuando comenzó el deterioro de las condiciones de seguridad deberían hacer una autocrítica antes de señalar a quienes estamos enfrentando y corrigiendo esa problemática", sostuvo.

El intercambio entre ambos políticos reaviva una de las confrontaciones históricas más relevantes de la política sonorense y ocurre en un momento de creciente actividad rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, donde las diferencias entre el antiguo grupo priista y los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación vuelven a colocarse en el centro del debate público.

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