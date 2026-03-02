Más Información

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Embajada de EU emite alerta a spring breakers que quieran vacacionar en México; advierte riesgos de delincuencia y secuestro

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Mérida, Yucatán.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a dos hombres y aseguraron 12 millones de pesos en efectivo y un.

El cateo se realizó en el punto de control ubicado bajo el puente de Teya, sobre la carretera Mérida–Cancún, como parte del esquema de seguridad y de operativos permanentes.

Durante la inspección se marcó el alto a un vehículo tipo Jeep, color blanco, con rótulos de una empresa de seguridad privada.

En el interior viajaban dos personas del sexo masculino, quienes inicialmente se opusieron a la revisión e intentaron resistirse a las indicaciones de la autoridad.

Tras el diálogo y la verificación correspondiente, el personal detectó la portación de un arma corta de fuego.

Al continuar con la inspección del vehículo, dentro de una maleta tipo viaje se localizó dinero en efectivo por un monto de 12 millones de pesos.

Al no poder acreditar la procedencia y el traslado de dicha cantidad, ambas personas fueron y puestas a disposición de las autoridades competentes, junto con lo asegurado, para las diligencias legales conducentes.

Los detenidos son B.A.M.R., de 54 años, y J.S.G., de 57 años, ambos originarios de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, uno de ellos se identificó como ex agente federal retirado y actualmente vinculado a servicios de seguridad privada; señalaron prestar servicios para una empresa en Quintana Roo.

Respecto a señalamientos que buscan atribuir el caso a una , al momento no existen datos que sustenten esa afirmación.

La SSP y autoridades ministeriales continúan con las indagatorias y, por tratarse de una investigación en curso, no se puede ampliar la información.

