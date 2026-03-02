Una mujer que caminaba por calles del Centro Histórico quedó atorada de una de sus piernas en una rejilla de piso, por lo que trabajadores y policías ayudaron a rescatarla.

El accidente se registró en la calle República del Salvador, en la colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde la transeúnte pasaba y al pisar el registro quedó atorada de su pierna izquierda.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y trabajadores liberaron la pierna de la mujer con ayuda de herramienta, tras varios minutos de labores.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), aclaró que la rejilla es parte de una mufa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

