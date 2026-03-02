Más Información
Este lunes 2 de marzo opera con normalidad el Programa Hoy no Circula.
Los autos que no pueden circular son aquellos con engomado color amarillo, y terminación de placas en 3 y 4 con holograma de verificación 1 o 2.
Los vehículos exentos al Hoy no Circula son:
- Hologramas 00 y 0
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Transporte público y de carga
- Vehículos de personas trabajadoras de la salud
Evita infracciones, y recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
