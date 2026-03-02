Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Este lunes 2 de marzo opera con normalidad el Programa Hoy no Circula.

Los autos que no pueden circular son aquellos con engomado color amarillo, y terminación de placas en 3 y 4 con holograma de verificación 1 o 2.

Lee también

Los vehículos exentos al Hoy no Circula son:

  • Hologramas 00 y 0
  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público y de carga
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud

Evita infracciones, y recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]