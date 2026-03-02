Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que en los puntos de revisión de los accesos para el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino retiró ciertos objetos prohibidos a los asistentes.
Entre ellos están botellas de bebidas alcohólicas y latas de cerveza pues cae recordar que se aplicó la Ley Seca en el perímetro A de las 14:00 a las 23:00 horas ayer domingo.
Además de desodorantes en aerosol, envases de perfumes, botellas de vidrio y paraguas.
Aunque por la tarde del domingo, en la plancha del zócalo se observaron algunas sombrillas.
Al término del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que hubo saldo blanco en el evento que reunió a 400 mil asistentes, desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución.
LL
