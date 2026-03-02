Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que en los puntos de revisión de los accesos para el concierto de capitalino retiró ciertos objetos prohibidos a los asistentes.

Entre ellos están botellas de bebidas alcohólicas y latas de cerveza pues cae recordar que se aplicó la Ley Seca en el perímetro A de las 14:00 a las 23:00 horas ayer domingo.

Además de desodorantes en aerosol, envases de perfumes, botellas de vidrio y paraguas.

Lee también

Aunque por la tarde del domingo, en la plancha del zócalo se observaron algunas sombrillas.

Al término del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que hubo saldo blanco en el evento que reunió a 400 mil asistentes, desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]