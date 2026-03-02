La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el concierto “muy bonito” de Shakira este domingo por la noche en el Zócalo de la Ciudad de México, al que asistieron 400 mil personas.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que siguió el concierto de la cantante colombiana a través de la transmisión, y de una ventana de Palacio Nacional, aunque no lo vio completo.

“Muy querida Shakira por las familias mexicanas”, expresó la titular del Ejecutivo federal. También mencionó que no bailó las canciones de la intérprete de “La Loba”.

También indicó que las y los seguidores de Shakira siguieron el concierto a través de pantallas instaladas en lugares como la Alameda o el Monumento a la Revolución.

“La gente de primerisísima”, dijo al referir que fue un “súper espectáculo”.

“Shakira-Las Mujeres Ya No Lloran - Zócalo”, escribió la Mandataria federal el domingo por la noche, tras concluir el espectáculo de Shakira.

