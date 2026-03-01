El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reportó saldo blanco durante el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino y una derrama económica superior a los 400 millones de pesos.

La presentación de la artista colombiana se prolongó por más de dos horas, y fue transmitido solamente por su canal oficial de Youtube. Cabe aclarar que el gobierno de la Ciudad de México no lo difundió debido a las restricciones que se tuvieron por derechos de autor.

Shakira género, nada más este domingo, un estimado de 403 millones 614 mil pesos para hoteles restaurantes y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó la asistencia de 400 mil personas, quienes “aullaron” con la loba.

El furor por ver a Shakira se extendió hasta la Plaza de la Constitución y calles aledañas, como 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre, donde los fans también disfrutaron con tranquilidad y seguridad de un espectáculo que destacó no solo por la presencia de un ícono mundial en el escenario, sino por la impecable organización del evento y el despliegue de un operativo de seguridad que permitió concluir el concierto con saldo blanco.

Al salir al escenario, en un juego de luces y colores, la artista colombiana encendió el ánimo de miles de voces, quienes al unísono acompañaron las canciones de Shakira. Fue a ellos a quienes les dio su corazón y sus interpretaciones.

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”, fueron las palabras con las que Shakira dio la bienvenida al público mexicano en el comienzo de una celebración irrepetible.