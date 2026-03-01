Más Información

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

CDMX reporta lleno total en el Zócalo por concierto de Shakira; cierran paso desde calle de Madero

CDMX reporta lleno total en el Zócalo por concierto de Shakira; cierran paso desde calle de Madero

Trump promete vengar la muerte de soldados; advierte que la guerra con Irán dejará más bajas

Trump promete vengar la muerte de soldados; advierte que la guerra con Irán dejará más bajas

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Esta tarde se llevará a cabo el concierto decapitalino, y desde las 18:00 horas las pantallas ubicadas en la calle de Madero informan que dicha plaza ya está llena por lo que invitan a observar la presentación a través de ellas.

Las pantallas para ver a Shakira se encuentran en puntos estratégicos como Madero, Pino Suárez, avenida Juárez y Monumento a la Revolución, permitiendo que todos puedan seguir el concierto.

Pantallas informan que el Zócalo ya fue llenado previo al concierto de Shakira (01/03/2026). Foto: Aranxta Meave / EL UNIVERSAL
Pantallas informan que el Zócalo ya fue llenado previo al concierto de Shakira (01/03/2026). Foto: Aranxta Meave / EL UNIVERSAL

Lee también

Grupos de fans realizan largas filas para poder ser revisados sus bolsos y acceder a los espacios. La expectativa es alta y los asistentes están ansiosos por ver a .

Policías capitalinos cerraron paso a la calle Madero y Eje Central, evitando que más personas abarrotaran la explanada capitalina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]