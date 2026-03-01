Más Información
Esta tarde se llevará a cabo el concierto de Shakira en el zócalo capitalino, y desde las 18:00 horas las pantallas ubicadas en la calle de Madero informan que dicha plaza ya está llena por lo que invitan a observar la presentación a través de ellas.
Las pantallas para ver a Shakira se encuentran en puntos estratégicos como Madero, Pino Suárez, avenida Juárez y Monumento a la Revolución, permitiendo que todos puedan seguir el concierto.
Grupos de fans realizan largas filas para poder ser revisados sus bolsos y acceder a los espacios. La expectativa es alta y los asistentes están ansiosos por ver a Shakira en vivo.
Policías capitalinos cerraron paso a la calle Madero y Eje Central, evitando que más personas abarrotaran la explanada capitalina
