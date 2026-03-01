Esta tarde se llevará a cabo el concierto de Shakira en el zócalo capitalino, y desde las 18:00 horas las pantallas ubicadas en la calle de Madero informan que dicha plaza ya está llena por lo que invitan a observar la presentación a través de ellas.

Las pantallas para ver a Shakira se encuentran en puntos estratégicos como Madero, Pino Suárez, avenida Juárez y Monumento a la Revolución, permitiendo que todos puedan seguir el concierto.

Pantallas informan que el Zócalo ya fue llenado previo al concierto de Shakira (01/03/2026). Foto: Aranxta Meave / EL UNIVERSAL

Grupos de fans realizan largas filas para poder ser revisados sus bolsos y acceder a los espacios. La expectativa es alta y los asistentes están ansiosos por ver a Shakira en vivo.

Policías capitalinos cerraron paso a la calle Madero y Eje Central, evitando que más personas abarrotaran la explanada capitalina

🚨 ¡Policia capitalina cierra la calle de Madero por alta afluencia de personas por concierto de Shakira! Tomen sus precauciones #VIDEO: Santiago Cadena pic.twitter.com/BMR4ArCdyE — El Universal (@El_Universal_Mx) March 2, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

