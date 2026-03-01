Más Información

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

El silencioso terror de las puertas

Este de 2026, ofrecerá un concierto gratuito en el de la Ciudad de México, como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour". La cita es a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución y, como se confirmó desde el anuncio oficial, el acceso no requiere boleto pero, si no puedes asistir, hay otra forma en que puedes disfrutarlo, a través de.

Tras su reciente presentación en el Estadio GNP Seguros, la cantante colombiana vuelve a encontrarse con su público capitalino, en un formato abierto, que promete reunir a miles de personas provenientes de distintos puntos del país.

Ante la alta expectativa de asistencia, el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores diseñaron un operativo especial de movilidad y seguridad. Pero si no puedes, o no quieres, llegar hasta el primer cuadro del Centro Histórico, existen varias alternativas para seguir el espectáculo en tiempo real.

Lee también:

Plataformas oficiales para ver el concierto de Shakira EN VIVO

Para quienes prefieran evitar aglomeraciones o traslados largos, el concierto se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales oficiales.

La propia artista anunció que el show podrá seguirse desde sus redes sociales:

Instagram

Facebook

TikTok

De esta forma, fans dentro y fuera de México podrán conectarse y .

Además, si deseas verlo desde televisión o una pantalla más grande, también estará disponible en los canales oficiales del gobierno capitalino:

Canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México

Canal de YouTube de Capital 21

Facebook Live de la Jefatura de Gobierno

La transmisión comenzará alrededor de las 20:00 horas, horario programado para el arranque del espectáculo.

Lee también:

Pantallas gigantes en puntos estratégicos de CDMX

Para distribuir la concentración de público y facilitar la movilidad en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno capitalina confirmó la instalación de pantallas gigantes en zonas aledañas al Zócalo.

Estas permitirán seguir la actuación con audio y transmisión en tiempo real, sin necesidad de ingresar directamente a la plancha principal.

De acuerdo con información oficial, las pantallas estarán ubicadas en:

Alameda Central

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

El acceso será libre y dependerá del aforo disponible en cada punto, por lo que se recomienda llegar con anticipación: ersonal operativo coordinará entradas, salidas y rutas peatonales para mantener el flujo ordenado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]