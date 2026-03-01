Este 1 de marzo de 2026, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour". La cita es a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución y, como se confirmó desde el anuncio oficial, el acceso no requiere boleto pero, si no puedes asistir, hay otra forma en que puedes disfrutarlo, a través de live streaming.

Tras su reciente presentación en el Estadio GNP Seguros, la cantante colombiana vuelve a encontrarse con su público capitalino, en un formato abierto, que promete reunir a miles de personas provenientes de distintos puntos del país.

Ante la alta expectativa de asistencia, el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores diseñaron un operativo especial de movilidad y seguridad. Pero si no puedes, o no quieres, llegar hasta el primer cuadro del Centro Histórico, existen varias alternativas para seguir el espectáculo en tiempo real.

Lee también: Shakira en el Zócalo; fanático acampa para verla por 34 ocasión

Plataformas oficiales para ver el concierto de Shakira EN VIVO

Para quienes prefieran evitar aglomeraciones o traslados largos, el concierto se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales oficiales.

La propia artista anunció que el show podrá seguirse desde sus redes sociales:

Instagram

Facebook

TikTok

De esta forma, fans dentro y fuera de México podrán conectarse y disfrutar el concierto en tiempo real.

Además, si deseas verlo desde televisión o una pantalla más grande, también estará disponible en los canales oficiales del gobierno capitalino:

Canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México

Canal de YouTube de Capital 21

Facebook Live de la Jefatura de Gobierno

La transmisión comenzará alrededor de las 20:00 horas, horario programado para el arranque del espectáculo.

Lee también: Concierto de Shakira en el Zócalo: horario, setlist y recomendaciones

Pantallas gigantes en puntos estratégicos de CDMX

Para distribuir la concentración de público y facilitar la movilidad en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno capitalina confirmó la instalación de pantallas gigantes en zonas aledañas al Zócalo.

Estas permitirán seguir la actuación con audio y transmisión en tiempo real, sin necesidad de ingresar directamente a la plancha principal.

De acuerdo con información oficial, las pantallas estarán ubicadas en:

Alameda Central

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

El acceso será libre y dependerá del aforo disponible en cada punto, por lo que se recomienda llegar con anticipación: ersonal operativo coordinará entradas, salidas y rutas peatonales para mantener el flujo ordenado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc